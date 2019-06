Entre os dias 28 a 30 de Junho, os jardins do Campo das Hortas, no centro histórico da Braga vão receber o Hopen. O primeiro festival de cerveja artesanal da cidade, que vai contar com várias cervejeiras portuguesas, street food, showcookings e muitas outras actividades. A entrada é livre.

Vão ser 14 as marcas nacionais que vão dar a provar mais de 100 estilos de cerveja artesanal. Os showcooking e harmonizações são da responsabilidade dos chefs da AESAcademy que irão apresentar várias propostas gastronómicas para combinar com cervejas do estilo IPA, Grape Ale ou Barrel Aged. Há ainda workshops, provas comentadas, e apresentações de novidades do mundo da cerveja. Tudo isto acompanhado por música rock, blues, funk e soul, quer seja de DJs ou de artistas convidados que vão actuar ao vivo.

© DR

Para o ajudar a aproveitar ao máximo estes três dias, a organização criou um roteiro cervejeiro pelo centro histórico da cidade. Se o seguir é certo que vai conhecer diferentes pontos de interesse cervejeiro, todos a pouco mais de cinco minutos a pé do recinto do festival.

+ Os melhores bares no Porto