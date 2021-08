Hotel Infante Sagres celebra o 70º aniversário com programa especial

Foi o primeiro hotel de luxo do Porto, está instalado num dos edifícios mais icónicos da Baixa e, este ano, celebra o seu 70º aniversário. O Infante Sagres é uma instituição e para assinalar a data foi criado um programa especial, chamado A Jóia do Porto, disponível até ao final do ano e que, além de estadia, inclui jantares, cocktails e experiências.

O hotel, projectado pelo arquitecto Rogério de Azevedo - pioneiro da escola modernista portuense - foi recentemente restaurado e renovado, recuperando a sua configuração original. “Porque mais do que restaurar, o objectivo foi devolver ao hotel todo o seu charme e personalidade. Do vitral assinado pelo ateliê Ricardo Leone, com mais de 500 painéis pintados à mão, aos tectos e pavimentos, descobrimos, à medida que íamos desvendando as camadas de história do hotel, o seu verdadeiro valor: o tempo”, explica Adrian Bridge, CEO do grupo The Fladgate Partnership, que detém o hotel desde 2016, em comunicado.

O edifício que, ao longo dos anos, recebeu chefes de estado, membros de famílias reais, artistas de todo o mundo e até o Dalai Lama, está agora pronto para receber os hóspedes interessados no programa A Jóia do Porto, onde são sugeridas três noites de alojamento e um conjunto de experiências.

Devido à sua localização privilegiada, o hotel está a poucos minutos de distância a pé de monumentos como a Torre dos Clérigos ou de locais como a Avenida dos Aliados, e por isso uma das sugestões deste programa especial é uma walking tour privada e acompanhada por um um guia especializado. O programa convida ainda a um cruzeiro pelas seis pontes do rio Douro e a uma visita e prova nas caves Taylor’s, uma das mais antigas casas de vinho do Porto, conhecida pelos seus Vintage e Tawnies de idade.

Está ainda incluído um jantar de três pratos com selecção de vinho incluída no restaurante do hotel, o Vogue Café Porto, que conta com uma nova carta inspirada pela cozinha mediterrânica. É também lá que podem provar o cocktail de aniversário: o 1951 - incluido no programa - , feito com Taylor’s Chip Dry, Italicus, Dom Bénédictine, xarope de maçã Granny Smith, gengibre, sal e pimenta.

As reservas devem ser feitas online, por email (reservations@infantesagres.com), ou por telefone (22 013 3126), e os preços deste programa especial começam nos 275€.

