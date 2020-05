Hotel InterContinental distribui refeições a pessoas sem-abrigo

Em época de pandemia e crise social, a hospitalidade do Hotel InterContinental Porto traduz-se numa acção solidária em parceria com o Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA).

Numa fase em que há dificuldades por parte das associações em obter refeições, a equipa de colaboradores do hotel do Palácio das Cardosas decidiu prestar o seu contributo à comunidade através da confecção de 150 refeições semanais, “para que a instituição as possa distribuir pela cidade”, anunciam em comunicado.

Está em simultâneo a decorrer uma angariação de fundos, que pode consultar nas redes sociais do hotel, Restaurante Astória e Bar das Cardosas. Se quiser contribuir, pode fazê-lo até ao dia 1 de Junho. O objectivo inicial é de 600€, no entanto, quanto mais fundos forem angariados, mais refeições poderão ser confeccionadas, “sem deixar ninguém para trás”.

