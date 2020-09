Hotel para animais em Vila do Conde recebe (mais um) prémio internacional

Desde que abriu, no final de 2019, o eco-hotel Domi Canis Cattus colecciona vários prémios e nomeações em listas de reconhecimento internacional. O mais recente foi o International Architecture Award 2020, na categoria Hotéis, organizado pelo The Chicago Athenaeum – Museum of Architecture and Design, que também premiou um empreendimento habitacional em Guimarães e um centro médico em Santa Maria da Feira.

O hotel canino e felino em Vila do Conde foi construído de raiz, num projecto da autoria do arquitecto Raulino Silva. Este eco resort está situado em Parada, onde recebe os cães e os gatos com tratamentos VIP em espaços inovadores. Conta com uma área de 800 metros quadrados, um consultório veterinário, zona de banhos, área de treinos, jardins e uma piscina para os animais.

A unidade junta três edifícios distintos que estão interligados, mas a área dos cães está separada da dos gatos, para evitar o encontro entre ambos e reduzir os ruídos. O edifício de alojamento dos cães, voltado para os campos de treino, é o maior, com dois pisos. Os 43 “quartos” são separados por um corredor central com um pequeno jardim para diminuir o contacto visual entre os animais. O edifício dos gatos, com um único piso, tem 13 espaços de alojamento, com um espaço central de jardim para recreio dos felinos, iluminado por uma grande clarabóia.

+ O Porto tem um novo parque canino

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal