O Porto tem um novo parque canino

O segundo parque canino da cidade fica na Quinta do Covelo e tem zonas delimitadas para cães de grande e pequeno porte, numa área com 3800 metros quadrados.

Os amigos de quatro patas têm um novo espaço no Porto para correr, brincar e esfocinhar à vontade. Com cerca de 3800 metros quadrados, a obra na Quinta do Covelo, em Paranhos, já está concluída e de portas abertas a quem quiser passear com o seu patudo.

Este é o segundo parque canino da cidade, que sucede ao primeiro que foi inaugurado no Jardim de Paulo Vallada, em 2019. A construção do novo parque para cães começou no dia 3 de Agosto e agora oferece um novo espaço com duas áreas delimitadas por uma vedação em rede de malha elástica plastificada – uma zona para animais de maior porte e outra para menor porte.

Com muita sombra, proporcionada pela vasta vegetação desta zona verde, o parque tem bancos em betão, bebedouros (humanos e caninos) e dispensadores de sacos para a recolha e deposição dos dejectos dos cães. No novo parque há também uma antecâmara, partilhada entre as duas áreas, para que os donos possam, confortavelmente, tirar e voltar a colocar as trelas aos seus fiéis amigos.

