HotPodYoga: vai suar só de ouvir este nome

10.00 da manhã. Lá fora, o ar frio dos dias de Outono já se fazia sentir, no entanto, dentro do estúdio a temperatura era bem alta: 37 graus. Luzes roxas e um aroma agradável, uma mistura de bergamota, lavanda e laranja, compunham o cenário. São os elementos essenciais para o relaxamento do corpo e da mente, segundo Karen e Mário Gonçalves, proprietários do Hot Pod Yoga, um novo espaço instalado em Matosinhos que apresenta uma nova forma de fazer yoga.

Durante a aula, a voz de Márcia Azevedo, uma das cinco professoras do estúdio, ecoava – em sintonia com a música, mais acelerada mas, ainda assim, relaxante – através da sala, baptizada de pod. O pod é uma espécie de casulo com 63 metros quadrados, criado pelos fundadores da marca e patenteado, que proporciona as condições ideais para a prática desta modalidade: a temperatura, a humidade, a luz, os aromas e o conforto.

Inspirada no método Vinyasa, “o que significa que se flui entre posturas, conectando a respiração com os movimentos”, descreve Karen, a aula estendeu-se ao longo de 60 minutos. As diferenças entre esta e uma aula de yoga normal é que os cerca de 20 alunos que participaram transpiraram e alongaram mais por causa do calor do casulo, e mergulharam mais profundamente à conta das luzes fracas com tonalidades roxas e das “paisagens sonoras imersivas” que “acalmam a mente”.

“Nesta aula não estamos apenas a nutrir o corpo, estamos também com um mindset para relaxar e conectar com a nossa essência”, descreve Márcia. Além disto, apesar do esforço físico não ser semelhante ao de uma corrida, uma aula equivale à perda de aproximadamente 500 calorias. Estes factores podem explicar o sucesso do estúdio, espalhado por diversas cidades do mundo, incluindo Lisboa, onde já existe desde 2015.

© Rich Maciver

As aulas acontecem de segunda-feira a domingo em vários horários. Consulte o mapa de aulas no site do projecto e aproveite para se inscrever (a compra de aulas também pode ser feita na aplicação móvel). Os preços começam nos 14€/aula e vão até aos 80€/mensalidade.

+ Os melhores ginásios e sítios para fazer exercício no Porto

+ Cinco escolas de dança para conhecer no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.