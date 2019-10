Iberanime OPO: evento dedicado à cultura nipónica está de regresso ao Porto

Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se o leitor não vai ao Japão, o Japão vem até si. Nos dias 12 e 13 de Outubro, o país do sol nascente vai tomar de assalto a Exponor a propósito de mais uma edição do Iberanime OPO, evento que lhe permite mergulhar na cultura nipónica sem sair da cidade. E não vai faltar o que explorar durante estes dois dias. O manga, o anime, os videojogos e as artes marciais são apenas exemplos para os quais há mais de 50 actividades planeadas.

Sessões de karaoke, momentos de para para dance (dança japonesa sincronizada com 30 anos) e o concurso Jojo Pose, em que os participantes são convidados a subir ao palco e

a reproduzir, da melhor forma possível, as poses de Jojo que aparecem no ecrã, estão entre os destaques da iniciativa. Esta é também responsável por acolher a Cosplay World Masters, a única competição internacional do género com final em Portugal.

Caso tenha um estômago forte (e espaçoso), participe no Noodles Monster, prova em que vence quem conseguir comer os seus noodles no menor tempo possível, sem deixar vestígios no copo. A programação completa está disponível no site do Iberanime OPO, através do qual pode também comprar os seus bilhetes. Os preços variam entre os 9€ e os 50€.

+ Os 12 melhores restaurantes asiáticos no Porto