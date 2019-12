Ideias para a Invicta: também queremos arte aos quadradinhos

Não, não é banda desenhada. São grandes clássicos da pintura feitos com LEGO. O mundo da arte é maravilhoso, mas tudo o que vemos nas galerias e museus está em alta definição. Se queremos saber como é que são as grandes obras-primas do Renascimento pixelizadas, temos de tirar uma fotografia com uma máquina reles e ampliar muito até as imagens se transformarem num emaranhado de quadradinhos. Uma trabalheira.

Em alternativa, podemos ir a uma exposição que mostra vários clássicos da pintura recriados com peças LEGO. É o que se pode ver na exposição “The Art of The Brick” que está agora no New York Hall of Science, em Nova Iorque. As versões de O Grito de Edvard Munch ou a interpretação quadrangular da Noite Estrelada de Vincent van Gogh são apenas algumas das várias criações de um outro artista, Nathan Sawaya. Ao todo, Sawaya, um advogado que decidiu rentabilizar a sua paixão por LEGO, já fez mais de 100 obras de arte 3D criadas a partir de pinturas e esculturas dos grandes mestres.

A estas reinterpretações juntam-se outras criações originais, como um Tyrannosaurus rex gigante feito a partir de 80.000 tijolinhos de plástico. O artista reclama para si o título de maior artista LEGO do mundo, uma distinção só ao alcance de quem adora ver o mundo aos quadradinhos.

