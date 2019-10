Ideias para a Invicta: também queremos fazer o nosso próprio vinho

Sem ter de cultivar as nossas próprias uvas. Por outras palavras, inventar um vinho como se faz nas Les Caves du Louvre, em Paris. Consta que em tempos houve um indivíduo muito bem-intencionado que conseguiu transformar água em vinho. Mas o fenómeno nunca se repetiu e todas as outras pessoas fazem esse precioso néctar plantando vinhas, apanhando uvas e calcando-as até extrair sumo suficiente, para fermentar, guardar em pipas e esperar uns meses até estar pronto para beber.

O processo é trabalhoso, mas não há milagres. Quem quer fazer o seu próprio vinho vai ter de arregaçar as mangas. Mas talvez não tenha de suar muito. Apresentamos-lhe as Les Caves du Louvre que, como o nome indica, são um lugar em Paris que se dedica à arte de fazer vinho. Explicamos: um enólogo guia os visitantes pelas várias castas, dá a provar uma série de amostras e explica as várias combinações possíveis.

Depois de pôr o paladar à prova, os clientes escolhem a mistura que mais lhes agrada et voilá, está “inventado” o seu próprio vinho. A experiência não termina sem um rótulo desenhado à medida e até é possível colocar lá uma daquelas descrições palavrosas do tipo, “tem um intenso aroma a carro novo e um final com sabor a pneu”.

