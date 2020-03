Ideias para a Invicta: também queremos um bar com minigolfe

Temos cada vez menos bares com mesas de snooker, máquinas de pinball e matraquilhos. Será que os empresários da noite acham que as pessoas vão aos bares só para estarem umas com as outras? Imaginem a quantidade de conversas aborrecidas que se evitavam se houvesse alguma forma de entretenimento fatela, meio datada e muito divertida. Estamos a falar de minigolfe, a versão anã de um dos desportos mais elitistas do mundo.

Em Melbourne, existe um bar famoso tanto pelos seus cocktails como pelos buracos que inventa, o Holey Moley. Todas as pistas contêm referências à cultura popular – e até a alguma cultura erudita – e um nível de dificuldade adaptado às circunstâncias. Isto é, uma pessoa pode continuar a jogar mesmo depois de experimentar vários cocktails. A combinação de nostalgia (o minigolfe, em Portugal, era um passatempo das zonas balneares dos anos 80 para onde acorriam as famílias quando o tempo estava mau para a praia), néons, música pop e álcool provou ser extremamente bem-sucedida naquela cidade australiana. Desde a sua inauguração, em Março de 2017, já se jogaram 600 mil partidas do desporto que está para o golfe como o pónei está para os cavalos.

