Classificada como Monumento Nacional desde 1910, a igreja volta a abrir as portas ao público no dia 22 de Outubro, após obras de conservação e restauro.

Foi uma das maiores intervenções de conservação e restauro levadas a cabo pela Direcção Regional de Cultura do Norte. No dia 22 de Outubro, a Igreja de Santa Clara volta a abrir as portas à cidade. A cerimónia de inauguração está agendada para as 11.00 e a abertura ao público para as 14.00.



A obra de conservação e restauro da igreja implicou um investimento global de mais de 2,5 milhões de euros. A Operação “Igreja de Santa Clara do Porto” teve início em 2016 e termina agora com a recuperação desta referência do barroco nacional, que é um dos maiores exemplares da talha dourada em Portugal, possibilitando uma melhoria das condições de visita.

Nos últimos cinco anos, os trabalhos de reabilitação incidiram sobre o sistema construtivo e estrutural do edifício, a remodelação das infra-estruturas eléctricas, de telecomunicações e de segurança, e a redução de barreiras arquitectónicas. Também o património integrado foi alvo de uma "intervenção profunda". "Cerca de uma centena de trabalhadores da área da conservação e restauro, de diferentes especialidades, integraram a intervenção de todo o espólio artístico do imóvel, englobando a talha dourada e policromada, a escultura, a pintura de cavalete, a pintura mural, a pedra, o azulejo, os metais e o património organístico", lê-se em comunicado.

© Hugo Rodrigues Obras de restauro na Igreja de Santa Clara

A intervenção foi acompanhada por uma investigação histórica que incluiu o todo do agora extinto e fragmentado Convento de Santa Clara do Porto, do qual sobreviveu a igreja (hoje igreja paroquial), o claustro (hoje integrado na sede do Comando Metropolitano da PSP) e a cerca (incluindo o troço mais bem conservado da muralha medieval do Porto).

Foram descobertos elementos até então desconhecidos, como várias pinturas sobre madeira, datadas do século XVII, que ilustram santos, nomeadamente Santa Clara; uma lápide em granito datada de 1645, que informa sobre a obrigatoriedade de as religiosas do convento dizerem missa diária pela alma do abade de Vandoma, ali sepultado; ou, sob os elementos de talha setecentista, as pinturas de anjos alados, correspondentes a uma anterior campanha decorativa do espaço.

Localizada na freguesia da Sé, no Largo Primeiro de Dezembro, a Igreja de Santa Clara é um dos melhores exemplares das denominadas igrejas forradas a ouro do barroco joanino, conservando a sua estrutura arquitectónica gótica. Construída ao lado das Muralhas Fernandinas, ficou concluída em 1457. O imóvel tem vindo a ser alvo de estudo e de acompanhamento por parte da Direcção Regional de Cultura do Norte desde 2008.

A Operação “Igreja de Santa Clara do Porto”, da responsabilidade da Direcção Regional de Cultura do Norte, foi comparticipada em 85% pelo Programa Operacional Norte 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, com o mecenato da Irmandade dos Clérigos e da Fundação Millennium BCP. A candidatura contou com o apoio da Associação Comercial do Porto e da Câmara do Porto.

+ As melhores coisas para fazer no Porto este mês

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal