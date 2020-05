Ilustradora Teresa Rego disponibiliza kits para workshops online

Quando não está a trabalhar texturas, padrões e cores vivas nas suas ilustrações e designs, Teresa Rego dedica-se a ensinar as técnicas de ilustração, colagem, serigrafia ou linogravura em workshops mensais, que acontecem no seu estúdio e ateliê no Porto. Face ao actual cenário de isolamento social, a artista teve de se adaptar ao formato online.

Para poder continuar a dar os workshops, criou vários kits que permitem que o público participe a partir de casa. Há três modelos disponíveis: Ilustração com Texturas e Recortes, Linogravura e Colagem, e Combo (inclui linogravura e ilustração). Todos incluem os materiais necessários para o workshop, um manual com ilustrações para que possa explorar estas técnicas passo a passo e um vídeo com instruções que fica permanentemente disponível online para quem compra um kit.

Os kits podem ser adquiridos no tamanho individual ou double, que contêm material para que uma ou duas pessoas realizem os workshops, respectivamente, e custam entre 45€ a 75€. Para comprar, basta aceder à loja online.

