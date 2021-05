Imagens inéditas de Sia e Daniel Askill em exposição no Palacete Pinto Leite

Até 23 de Maio, no Palacete Pinto Leite, vai estar em exposição Sia + Daniel Askill: The Videos 2003-2021, uma exposição que reúne cenas de bastidores nunca antes vistas e faz uma retrospectiva das obras construídas, em conjunto, pela cantora e pelo realizador, ambos de nacionalidade australiana. Visitar esta exposição também lhe vai dar a oportunidade de assistir ao mais recente vídeo de Daniel Askill, criado exclusivamente para o evento no Porto.

A parceria entre estes dois artistas, que trabalham juntos desde 2003, já resultou em vários videoclipes, que somam mais de dois mil milhões de visualizações em todo o mundo e várias nomeações para os Grammys. É o caso de “Chandelier”, “Elastic Heart”, “Breathe Me”, "Big Girls Cry”, “Alive”, “Cheap Thrills” ou “The Greatest”. A maior parte destes vídeos conta com a participação da bailarina e actriz Maddie Ziegler, que também vai poder ver durante a exposição.

© DR Sia+ Daniel Askill the Videos 2003 – 2021

Esta experiência imersiva, que se estreia na Europa, é da responsabilidade da Semi Permanent, uma empresa "especializada em unir inovadores de classe mundial com públicos e marcas", em colaboração com a Agência Criativa MOON e com o apoio do Turismo de Portugal e da Câmara Municipal do Porto.

“Embora a arte de Sia tenha influenciado – não tão silenciosamente – toda a indústria musical, a direcção criativa de Daniel Askill provou como a fusão de música, visual e performance pode criar algo totalmente novo. Estamos entusiasmados por apresentar esta experiência envolvente, que une música, vídeo e performance, destes dois artistas altamente influentes”, destaca Murray Bell, CEO e director executivo de criação no Semi Permanent, citado em comunicado.

A entrada é gratuita, mas é necessário fazer reserva prévia dos bilhetes online.

+ Bienal'21 de Fotografia do Porto está na cidade até Junho

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal