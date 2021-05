Imaginarius está de volta com espectáculos na rua e online

O Imaginarius - Festival Internacional de Teatro de Rua comemora este ano a sua 20.ª edição, e para a celebrar foi anunciada uma programação híbrida, com espectáculos online e presenciais, dividida em duas partes. O evento de Santa Maria da Feira começa já este mês, entre 27 e 30 de Maio, e continua depois em Setembro, entre os dias 9 e 12.

Para esta primeira parte, o festival vai assumir maioritariamente um formato digital, mas também vão ser apresentados alguns espectáculos em jardins e espaços culturais. No total, pode contar com a participação de 171 artistas, de cinco países diferentes, em 14 projectos, incluindo nove estreias absolutas e cinco estreias nacionais.

O tema deste ano é "O Mito e a Marca". No palco virtual, o público vai ter acesso a todas as áreas temáticas inseridas no Imaginarius, onde vai ser possível assistir a espectáculos de diferentes áreas artísticas e para todas as idades, como Sinfonia das Hortas, da Orquestra Criativa, A Ciegas, da Companhia Elelei, e Poemas com Cheirinho, de Filipe Alexandre Santos.

Também estão planeadas iniciativas que promovem o bem-estar físico e mental, como aulas de ioga e sessões de mindfulness online, que vão permitir relaxar e explorar alguns locais do concelho de Santa Maria da Feira, como a zona ribeirinha do Inha ou o Porto Carvoeiro.

Na agenda presencial, estão marcados vários espectáculos, como a estreia de Subtil Prelúdio à Humanidade, uma criação da SALTO – Internacional Circus School, no Cineteatro António Lamoso, e a curta-metragem Very Very Funny, de Rui Paixão, André Costa Santos e Mariana Machado, na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira. Para terminar, vai poder visitar as instalações Despojos da Torre de Babel, de Alexandra Couto e Paulo Pimenta, e O Cubo, de Elisabete Sousa e Diogo Martins, na Quinta do Castelo.

Além de espectáculos, esta edição também fica marcada pela instalação do mural Auxílio no Perigo da autoria de Godmess, nome artístico de Tiago Gomes, uma homenagem que celebra o 100.º aniversário dos Bombeiros Voluntários da Feira. Pode apreciar o trabalho deste artista na fachada nascente da Casa Escola dos Bombeiros Voluntários da Feira.

Paralelamente ao evento, alguns restaurantes do centro histórico de Santa Maria da Feira vão ter disponíveis os menus Imaginarius, com serviço take-away e entregas ao domicílio. Além disso, vai ser lançada uma cerveja especial comemorativa desta 20.ª edição do festival, que é produzida exclusivamente com lúpulo feirense.

Também estão a ser organizados dois workshops: "Traçar uma Tangente entre a Dança e a Filosofia" está marcado para 29 de Maio, às 11.00, no Imaginarius Centro de Criação, e no dia seguinte poderá participar, via Zoom, em "Da Tragédia à Comédia – As Máscaras do Pantheon", às 11.00.

A entrada no festival é gratuita, tanto nos espectáculos presenciais como online. A programação completa para este mês está disponível online e a agenda para a segunda parte do festival, em Setembro, será anunciada mais tarde.

