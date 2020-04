Para continuar a cumprir a sua missão de serviço público em tempos de pandemia, a Imprensa Nacional tem-se mantido activa online e passa a disponibilizar todas as quartas-feiras um clássico da literatura portuguesa.

Na semana passada ofereceram A Ilustre Casa de Ramires, de Eça de Queiroz, e agora fica acessível a poesia de Cesário Verde, um autor que contribuiu para a modernidade da literatura portuguesa. Apesar de ter tido uma vida curta, que se reflectiu numa obra igualmente breve, no livro Cânticos do Realismo apresenta a sua preocupação pelas injustiças sociais, a dicotomia entre a cidade e o campo, o seu sentimento anti-burguês, a questão da inviabilidade do amor na cidade e muito mais. Sempre numa linguagem objectiva, onde se valoriza a descrição pormenorizada de cenários, ambientes e personagens.

Para além destes títulos da Biblioteca Fundamental da Literatura Portuguesa, coordenada por Carlos Reis, estão também disponíveis em PDF a colecção O Essencial sobre…, que conta já com 38 publicações, uma breve história sobre a Imprensa Nacional e a edição crítica de Camilo Castelo Branco – os dois primeiros livros são Amor de Perdição e O Regicida.

O papel de preservação e divulgação da memória e património comum continuará a ser levado a cabo pela Imprensa Nacional. Em breve, serão lançadas outras sugestões de leitura, para que esteja sempre acompanhado por livros. Consulte tudo aqui.

