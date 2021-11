Inaugurações em Miguel Bombarda vão ter música e castanhas assadas

Este sábado é dia de inaugurações simultâneas no quarteirão das artes, com visitas guiadas presenciais, música na rua e oferta de castanhas assadas.

O quarteirão mais criativo do Porto volta a receber um novo ciclo de inaugurações simultâneas no sábado, 6 de Novembro. A partir das 16.00, as galerias e os espaços expositivos, comerciais e alternativos de Miguel Bombarda vão mostrar novas obras e exposições, com acesso livre. Depois de vários meses suspensa, a animação de rua volta a acompanhar o evento, com um concerto no passeio, um DJ set à varanda e visitas guiadas presenciais. O São Martinho será antecipado com a oferta de castanhas assadas aos visitantes do quarteirão.

Logo ao início, pelas 16.00, a zona pedonal que intersecta a Rua de Miguel Bombarda com a Rua da Boa Nova recebe um concerto do trio brasileiro formado por Pedro Aragão, Yuri Reis e João Pita, instrumentistas que compartilham anos de experiência em rodas de choro. À mesma hora, e até às 20.00, a associação cultural e artística Openbox animará a Rua de Miguel Bombarda com um DJ set na varanda do número 463.

As visitas guiadas Stop&Go, conduzidas por alunos da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, são de participação gratuita, mas limitada. Há 16 vagas disponíveis, divididas em dois grupos de oito, para os turnos das 16.00 ou das 17.30. As inscrições devem ser feitas através do e-mail stopandgo@agoraporto.pt. Além destes percursos presenciais, haverá também uma visita guiada virtual, transmitida na página de Facebook da Ágora a partir das 17.00.

Consulte a lista de galerias e respectivas exposições:

Galeria São Mamede: exposição de pintura de Armando Alves

Galeria Presença: Carlos Mensil "Rotor", com curadoria de João Silvério

Galeria Serpente: Acervo - Beatriz Manteigas, Maria Caldas Ribeiro e Zaneta Jasaityté

Galeria Quadrado Azul: exposição colectiva

Galeria Fernando Santos: Cabrita, “Facts of life #2 (Porto)” | Project Room: Cristina Massena, "Entre o equilíbrio e a ruptura"

Galeria Fernando Santos 531: Pequeno Formato

REM - espaço arte: Amélia Alexandrino, janelas e exposição colectiva "3+8=11"

Galeria Símbolo: exposição colectiva

Galeria João Lagoa: exposição colectiva

Galeria Artes em Partes: Tincal Lab Challenge 202;

Galeria Ap`arte: exposição colectiva

Galeria Trindade: exposição colectiva de pintura, desenho, ilustração e cerâmica

Ó! Galeria: Rafaela Teixeira Rodrigues, “A Bordadeira”

Galeria Adorna: Dimitra Dede, ‘Mayflies’

A par das galerias de arte contemporânea, os espaços expositivos, comerciais e alternativos vão apresentar novas colecções, sugestões de design ecológico e sustentável, moda e acessórios com design e produção nacional, joalharia contemporânea de autor, objectos de decoração e iluminação personalizados, música e oficinas. Passe por estes espaços para os descobrir:

Galeria Cruzes Canhoto: Microecotropias – A Plasticidade Ecotrópica na Botânica Ficcionada de Miguel Pipa e "Desvios e Extravios 4” Coletiva de Arte Singular

Tincal lab: Desafio Tincal lab 2021, Joalharia e Natureza

Days Are: "Carnets de Voyages" de Céline Robbe e "ArtShop diários de viagens" do colectivo de artistas permanentes da galeria

Circus Network: Catarina Glam, Comedia Dell’Arte, uma exposição inspirada nas comédias teatrais populares que floresceram na Itália no século XV

CRU Creative Hub: "Self-less Self-portrait" de Simão do Vale Africano, exposição de fotografia com curadoria de Rossana Mendes Fonseca; "blahblah politiká", instalação vídeo por Arcadia Vide e Mr. Hyde; e lançamento da revista PICADA

SCAR-ID: lançamento da nova colecção da marca WEK, ArticulAction - joalharia

Galeria Tiê: "Desterramentos Ou das coisas que fogem da terra", Sirena

DaVinci art gallery: Colectiva, the exhibition IV.

A imagem do cartaz desta edição das Inaugurações Simultâneas é da autoria de Armando Alves, membro do grupo Os Quatro Vintes, cortesia da Galeria São Mamede. No tipo de letra usado foi mantida a parceria com a designer e directora artística Joana Machado, do Colönia Studio.

