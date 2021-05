Inaugurações simultâneas regressam a Miguel Bombarda

A partir deste sábado, 22 de Maio, há novos ciclos expositivos para visitar em 14 galerias do quarteirão de Miguel Bombarda, no Porto. Os espaços comerciais e alternativos do quarteirão vão também acompanhar as inaugurações simultâneas com lançamentos de novas colecções.

Este será o primeiro ciclo deste ano atípico, em que as habituais animações ainda não podem voltar à rua. A empresa municipal Ágora propõe uma visita guiada virtual às 14 novas exposições de arte contemporânea, que será transmitida na página de Facebook a partir das 16.00 de sábado.

A imagem do cartaz desta edição ficou a cargo da Marina Costa, mentora do Artes em Partes, gestora do Centro Comercial Bombarda e autora de um vasto universo de peças de autor. Marina Costa é representada pela Collectiva, plataforma independente e loja-galeria dedicada à joalharia de autor. O tipo de letra usado na imagem é uma parceria com Joana Machado, do Colönia Studio.

Tome nota das exposições que pode ver:

Rua de Miguel Bombarda

Galeria São Mamede: "Maybe you understand fiction better than... real life", de Catarina Patrício

Galeria Presença: "Pontas Duplas / Split Ends", com curadoria de Aida Castro

Galeria Serpente: "Absent", de Augusto Canedo

Galeria Quadrado Azul: "Ária do encanto - uma flor que talvez não distinga o céu e a terra", com curadoria de Luís Pinto Nunes e Luís Albuquerque Pinho

Galeria Fernando Santos: "Contemporâneos Extemporâneos", com curadoria de Andreia Garcia

Galeria Fernando Santos 531: "Group Show"

REM - espaço arte: "TRIAL", de Bessa Oliveira

Galeria Símbolo: exposição colectiva

Galeria João Lagoa: exposição colectiva

Galeria Artes em Partes: - "Temos Termos"

Galeria Ap`arte - "Regresso", de João Noutel, e "So, I was takin’ a walk the other day", de Simão Sousa Branca

Galeria Trindade: "Imaginary friends", de Evelina Oliveira

Ó! Galeria: "As mãos e os livros", de Bernardo P. Carvalho, Joana Estrela, Madalena Matoso e Yara Kono, livros editados pelo Planeta Tangerina.

Rua do Rosário

Galeria Adorna: "Homografias", de David Trullo, com curadoria de Vítor Nieves.

+ Galerias de arte que deve conhecer no Porto

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal