IndieJúnior Porto tem data de regresso marcada para Janeiro

Janeiro marca o regresso do IndieJúnior ao Porto. O festival de cinema infantil e juvenil ocupará, entre os dias 25 e 30, salas como o Teatro Rivoli, a Biblioteca Municipal Almeida Garrett, a Casa das Artes, o Maus Hábitos e a Reitoria da Universidade do Porto.

Para esta edição está planeada a exibição de novos filmes, parcerias renovadas e "muitos jovens programadores". "Está tudo a postos para mais uma travessia, que este ano conta com uma programação que passa por temas como o civismo, a hospitalidade, a natureza e, como não poderia faltar, a diversão", lê-se no site oficial.

Entre os destaques da programação, que ainda não foi revelada, estão cerca de cinco dezenas de filmes – longas e curtas-metragens –, incluindo ficções, documentários e animações. Alguns foram escolhidos, como em edições anteriores, por crianças e jovens (entre os seis e os 18 anos) de quatro escolas do Porto (Agrupamento de Escolas Carolina Michaelis, Agrupamento de Escolas Sophia Mello Breyner, Agrupamento de Escolas Garcia de Orta e Escola Profissional de Campanhã), iniciativa inserida no projecto Eu Programo um Festival de Cinema, organizada em parceria com o Programa Paralelo do Teatro Rivoli.

As sessões do festival têm todas o mesmo preço: 4€, sendo que é possível aplicar diferentes descontos ou até comprar bilhetes família (a partir de 12€).

Paralelamente, acontece o IndieJúnior Porto Escolas, que organiza sessões para diferentes faixas etárias de grupos escolares, incluindo pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos e secundário. As inscrições estão abertas.

