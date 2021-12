Rivoli celebra 90.º aniversário em Janeiro de 2022

O Teatro Municipal do Porto revelou a programação para a segunda metade da Temporada 2021/2022, que inclui os festejos de aniversário do Rivoli.

2021 termina em breve e o Teatro Municipal do Porto já começou a preparar novidades para o próximo ano. A instituição portuense revelou, recentemente, a programação da segunda metade da Temporada 2021/2022, que inclui, entre outros espectáculos e performances, as celebrações do 90.º aniversário do Rivoli e o festival Dias da Dança.

O aniversário é o grande destaque na programação do próximo ano, já que se tratam de 90 anos "a fazer parte da vida cultural e social da cidade do Porto", lê-se em comunicado. Os festejos acontecem entre 18 e 23 de Janeiro, dias em que o TMP vai promover um programa especial, que se vai dividir entre o Teatro Rivoli e o Teatro Campo Alegre, composto por trabalhos de artistas da cidade.

Outra novidade nestas celebrações é que a programação também vai chegar a outros espaços culturais, alguns vizinhos do Rivoli, nomeadamente o Coliseu Porto, Palácio do Bolhão, Maus Hábitos e Passos Manuel. O público só ficará a conhecer a programação completa no início do próximo ano.

Voltando à programação, ainda no primeiro mês do ano, o teatro vai receber 12 Efeitos de Luz (12 a 23 de Janeiro), uma criação do Teatro da Palmilha Dentada, que conta com o contributo dos músicos Manel Cruz, Elísio Donas, Kinorm, Peixe e Nuno Prata. A 14 e 16 de Janeiro, estará em destaque, no palco do Grande Auditório, um trabalho da Companhia Nacional de Bailado, intitulado Noite Branca, composto por três obras: "Concerto Barocco", "Shostakovich Pas" e "Deux e Snow".

© Hugo David "Snow" da Companhia Nacional de Bailado

Entre 18 e 26 de Fevereiro, o TMP vai dedicar um foco da programação a Phia Ménard, fundadora da companhia Non Nova, que já tinha sido reagendado várias vezes e que inclui a apresentação, em estreia nacional, dos espectáculos Saison Sèche (18 e 19 de Fvereiro, no Rivoli), L’Après-midi d’un foehn - Versão 1 (proposta para escolas, dia 23 de Fevereiro, no Campo Alegre) e a primeira parte da trilogia Contes immoraux – Maison mére (25 e 26 de Fevereiro, no Rivoli).

Com estes espectáculos marca-se o início da Temporada Cruzada, entre Portugal e França, "para a qual o Governo Francês escolheu o TMP como um dos principais interlocutores portugueses deste intercâmbio", que vai contar com a exibição de filmes e com várias actividades complementares – como oficinas, conversas ou debates –, que vão focar-se no trabalho de Phia Ménard.

É também no mês de Fevereiro que acontece o segundo momento de Retratos, marcado para os dias 4 e 5, no Campo Alegre, e 9 no TMP Online, um projecto "lançado no início da presente temporada que procura juntar nas mesmas datas, em sessões distintas, dois artistas com projectos a partir do conceito de autorretrato". Vão estar em destaque as apresentações de Solo, de Teresa Coutinho, e Triste in English from Spanish, de Sónia Baptista.

Para os dias 10, 11 e 12 de Fevereiro, estão marcadas sessões de Descanso na tua voz, de Diana Sá/Cão Danado, no Rivoli.

© Filipe Ferreira Solo de Teresa Coutinho

Na agenda para Março, estão confirmados dois dias dedicados ao coreógrafo alemão Raimund Hoghe, que faleceu em Maio deste ano. Inserida nesta programação está a apresentação de An Evening with Raimund, o resultado de uma parceria entre mais quatro teatros europeus. Uma peça que pode ser vista, em estreia nacional, nos dias 12 e 13 de Março.

Faz ainda parte da programação a exibição do filme La jeunesse est dans la tête, a 13 de Março, completada por um conjunto de actividades pensadas como uma homenagem ao coreógrafo.

O terceiro mês do ano também fica marcado pelas estreias nacionais de Cornucópia, a 4 e 5 de Março, no Rivoli, um trabalho da malavoadora; e OCD Love, nos dias 18, 19 e 23, do mesmo mês, no Rivoli e no TMP Online. O mês termina no Teatro Campo Alegre, de 24 a 26 de Março, com a quarta edição de Double Trouble, segmento de programação do TMP dedicado a "discursos indisciplinados", onde se apresentam os artistas Julian Hetzel, Xana Novais e a dupla Mafalda Banquart e Emanuel Santos, e as suas respectivas criações.

Em Abril, o Campo Alegre recebe Selvagem, nos dias 1 e 2, o mais recente espectáculo de Marco Martins, que propõe "uma reflexão sobre o uso da máscara em práticas ritualísticas". Entre 19 de Abril e 1 de Maio, o Rivoli e outros espaços culturais do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia vão ser invadidos pelo DDD - Festival Dias da Dança. Já entre 10 e 22 de Maio, acontece o FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, que apresentará a sua 45.ª edição.

Para Junho está agendado "um dos regressos mais aguardados da temporada". Marcelo Evelin regressa ao Teatro Municipal do Porto, onde vai apresentar Povo da Mata (título provisório da nova criação), nos dias 3 e 4 de Junho, no Campo Alegre. Quem regressa ao TMP no mesmo mês é Jonathan Uliel Saldanha, que apresenta, no Rivoli, Lago Libidinal.

© DR Augusto de Alessandro Sciarroni

O fecho da temporada acontece em Julho, mês em que Alessandro Sciarroni – coreógrafo italiano que venceu o Leão de Ouro na Bienal da Dança de Veneza em 2019 – apresenta Augusto (2 de Julho, no Rivoli) e Falaise (8 e 9 de Julho, no Rivoli).

Se quiser saber mais, pode consultar a programação completa do Teatro Municipal do Porto para 2021/2022 no site oficial.

