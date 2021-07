Teatro Municipal do Porto revela programação para a nova temporada

Entre Setembro deste ano e Julho de 2022, serão apresentados 118 espectáculos, 49 dos quais são co-produções do Teatro Municipal do Porto.

'any attempt will end in crushed bodies and shattered bones'

Após mais de um ano de pandemia, o Teatro Municipal do Porto (TMP) volta à carga com mais de 118 espectáculos, que serão apresentados presencialmente entre Setembro de 2021 e Julho de 2022. Também está planeada uma programação online, com a exibição de 17 criações e actividades complementares.

Entre os destaques, está o regresso ao Rivoli do coreógrafo belga Jan Martens, que em 2015 apresentou, no mesmo palco, Dog Days Are Over. Agora, o artista volta ao TMP com any attempt will end in crushed bodies and shattered bones. Os protagonistas deste espectáculo – que se estreia com sessão única a 18 de Setembro e a 22 de Setembro fica disponível online – são 17 bailarinos de diferentes gerações.

Também é de notar o regresso da francesa Maguy Marin, que vai levar ao palco do Rivoli uma estreia nacional – a reinterpretação da sua peça criada em 2003, UMWELT (24 e 25 de Setembro) que, na altura, foi considerada pela crítica como uma obra magistral –, e também de Marlene Monteiro Freitas, coreógrafa cabo-verdiana radicada em Lisboa, com a sua mais recente criação Mal – Embriaguez Divina (30 de Setembro e 1 de Outubro).

© DR Mal – Embriaguez Divina

Algumas criações portuguesas também vão estar em grande plano e a primeira a estrear é A História do Soldado, de Stravinsky/Ramuz, uma colaboração entre a coreógrafa Né Barros e a Ensemble – Sociedade de Actores, que vai estar em exibição de 6 a 9 de Outubro, no Campo Alegre, e a 10 do mesmo mês no TMP Online. Apresentam-se também Buffalo Bill (5 a 6 de Novembro, no Rivoli), de Paulo Mota / Devagar; O Susto é um Mundo (18 e 19 de Novembro, no Rivoli), de Vera Mantero; Fazer e Desfazer (19 e 20 de Novembro, no Campo Alegre), de João Telmo/Nova Companhia; e 3xDRILL (10 e 11 de Dezembro, no Rivoli, e 12 de Dezembro, no TMP Online), a terceira intervenção de Jonathan Uliel Saldanha enquanto artista associado do Teatro Municipal do Porto.

A agenda conta ainda com os projectos portugueses de Cleo Diára, Isabél Zuaa e Nádia Yracema, Diogo Freitas / Momento – Artistas Independentes, Teatro Experimental do Porto (com os chilenos Teatro La Maria), Companhia Nacional de Bailado, Diana Sá, Jorge Andrade / mala voadora, Marco Martins, Nuno Lucas (com o francês Joris Lacoste) e Teatro Praga (com a Orquestra Sinfónica Metropolitana).

© Hilnando Mendes Vera Mantero

Está também confirmada a parceria com festivais da cidade, como o MEXE – 6º Encontro Internacional de Artes e Comunidade, Porto/Post/Doc, MICAR – Mostra Internacional de Cinema Anti-Racista, Queer Porto 7 – Festival Internacional de Cinema Queer e Festa do Cinema Francês. Também se mantêm as parcerias com a Medeia Filmes, Cultura em Expansão, Instável – Centro Coreográfico (Palcos Instáveis), Curso de Música Silva Monteiro (Novos Talentos), Universidade Lusófona do Porto (Do Acontecimento) e WOMEX – Worldwide Music Expo.

Além disso, estão marcadas três sessões das Quintas de Leitura – evento que comemora o 20.º aniversário – nos dias 14 de Outubro, 4 de Novembro e 16 de Dezembro, que vão contar com o contributo de personalidades de diferentes áreas como Mário Laginha, Benjamim, Andreia C. Faria, Emília Silvestre, Teresa Coutinho, Alan Sencales, Isaque Ferreira, entre outros.

Ainda este ano, entre 9 e 12 de Dezembro, o Teatro Campo Alegre vai receber o Foco Famílias, um programa com várias actividades e espectáculos para famílias e escolas. É neste contexto que vão ser apresentadas as peças de teatro e dança Antiprincesas – Carolina Beatriz Ângelo, de Cláudia Gaiolas, Le Petit Bain, de Johanny Bert / Théâtre de Romette, e o concerto As árvores têm pernas para andar, da pianista portuguesa Joana Gama.

Ainda em Dezembro, vai estar em destaque o artista visual grego Dimitris Papaioannou, que apresenta no Rivoli, em estreia nacional, Transverse Orientation, a 3 e 4 de Dezembro.

© Julian Mommert Transverse Orientation

Mas antes de tudo isto, ainda em 2021, o Teatro Municipal do Porto vai apresentar Retratos, um novo foco de programação que tem como objectivo juntar, em sessões diferentes, dois artistas com projectos que partem do conceito de autor-retrato. A primeira edição contará com a conferência-performance Arranjo Floral (16 e 17 de Setembro, no Campo Alegre), de Filipe Pereira, e a performance BITCHO – às escâncaras (16 e 17, no Campo Alegre, e 18 de Setembro, no TMP Online), de Susana Chiocca.



Entre 19 e 24 de Outubro, o FIMP – Festival Internacional de Marionetas do Porto vai ocupar os palcos e espaços do Rivoli e do Campo Alegre com a sua 32.ª edição. Durante o evento, em parceria com o Teatro Municipal do Porto, serão apresentados dez projectos artísticos de artistas e companhias internacionais.

O Teatro Campo Alegre também vai receber, entre 26 e 30 de Outubro, a terceira edição do Double Trouble, que vai focar-se no som e no estímulo auditivo, a partir dos projectos de Matthew Steinke & Sonoscopia, Carlos Azeredo Mesquita e Grupo VÃO. Já a 26 e 27 de Novembro, o teatro acolhe A Mostra Estufa, um programa feito em parceria com a companhia Erva Daninha, que se dedicada a novos criadores de circo contemporâneo.



Existe ainda espaço para a música. Mensalmente, o Subpalco do Teatro Rivoli vai receber concertos no âmbito do ciclo Understage do TMP, em co-produção com a Matéria Prima, Lovers & Lollypops e Amplificasom.

Para o próximo ano também existem planos, já que, em Janeiro, se celebra o 90.º aniversário do Teatro Rivoli com um programa em que serão abordadas diferentes áreas, desde a literatura à dança, da música ao circo contemporâneo, passando pelo teatro, através de nove criações de artistas e companhias da cidade. Os festejos também incluem o lançamento do oitavo e nono volumes dos Cadernos do Rivoli.

Em Março, o TMP vai homenagear Raimund Hoghe, o coreógrafo e dramaturgo alemão que faleceu em Maio de 2021, e que apresentou vários trabalhos no Porto, como Canzone per Ornella e Postcards from Vietname. O programa completo será anunciado em breve.

Também em 2022, para Junho, está marcado mais um regresso, o do coreógrafo brasileiro Marcelo Evelin, com o seu novo espectáculo Povo da Mata, nos dias 3 e 4, no Campo Alegre. Será ainda possível assistir a Saison Séche, da artista francesa Phia Ménard, a quem o Teatro Municipal do Porto dedica programação de 17 a 27 de Fevereiro de 2022, que inclui espectáculos, workshops, filmes e debates. Para 8 e 9 de Julho está marcada a apresentação de Falaise, no Rivoli, uma criação de Baro D’Evel, companhia franco-catalã de circo e artes performativas.

Se quiser saber mais, pode consultar a programação completa do Teatro Municipal do Porto para 2021/2022 no site oficial.

