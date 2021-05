(ins)Pira: está aberto o concurso de ilustração sobre a ansiedade

O projecto (ins)Pira, que se estreou no ano passado, está de volta para a segunda edição. O concurso decorre até 16 de Maio e servirá como uma forma de celebrar a Mental Health Awareness Week, uma iniciativa proposta pela Mental Health Foundation.

“O começo: Porque é que é difícil pedir ajuda?” é o mote do concurso deste ano que, mais uma vez, é feito em parceria com a Ó! Galeria. Quer seja ilustrador(a) ou não, qualquer pessoa poderá participar, o único requisito é que crie uma imagem relacionada com a temática. Segundo o comunicado da organização, esta é uma forma de "não só dar voz ao talento nacional, mas também continuar a despertar para novas formas de comunicar sobre saúde mental".

Cada artista pode participar com dois trabalhos. Quando as candidaturas terminarem, as ilustrações vão ser avaliadas pelas fundadoras do projecto e pelos parceiros desta edição. Os vencedores são anunciados a 18 de Maio, terça-feira, no Instagram da (ins)Pira.

Os três finalistas vão ter a oportunidade de ter os seus trabalhos à venda na Ó! Galeria, já o vencedor vai receber um kit da Viarco e um voucher com três sessões de terapia psicoterapeuta da clínica Hippocampus, que pode ser usado pelo próprio ou oferecido a alguém que precise.

© DR Cartaz do Concurso de Ilustração

Inicialmente, esta ideia surgiu de uma conversa entre duas amigas com uma perturbação de ansiedade, com o objectivo de criar um espaço onde pudessem partilhar os seus sentimentos "com um twist de cor e optimismo", explicam em comunicado. Entretanto, o projecto cresceu e construiu-se uma comunidade de partilha digital e semanalmente são publicadas ilustrações criadas a partir de frases enviadas pelos seguidores da (ins)Pira.

A equipa também cresceu e conta agora com uma pedopsiquiatra e uma psicóloga que, até agora, conseguiram encaminhar mais de 100 pessoas para ajuda médica profissional e já tiveram a oportunidade de fazer intervenções directas em escolas. Além disto, também criaram a Fifth Floor Association, uma organização sem fins lucrativos – que é agora o espaço "mãe" de todos os projectos em que trabalham – cuja missão é combater o estigma que existe em torno da saúde mental.

