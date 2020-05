(ins)Pira, o projecto que fala sobre ansiedade através da ilustração

Pode ser uma sucessão de pensamentos que toca em loop na nossa mente, uma orquestra de taquicardias, tremores e náuseas causados pelo excesso de estímulos sensoriais ou uma conjugação desafinada de factores internos e externos que, no limite, leva ao ataque de pânico. Não a vemos, raramente falamos sobre ela, mas a ansiedade está presente na sociedade em vários níveis do espectro. Mariana Barbosa Pereira e Laura Pina querem tirar a “doença invisível” da obscuridade através do (ins)Pira, projecto no Instagram que usa a ilustração para abrir o diálogo sobre saúde mental e, em particular, sobre a ansiedade, a toda a gente.

“Percebi que era muito difícil explicar o que estava a sentir, mas com a Mariana isso não acontecia”, explica Laura Pina. “Era como se tivéssemos o mesmo vocabulário”. Face às suas próprias experiências, as duas amigas perceberam que a dificuldade ou a vergonha de falar sobre o assunto era geral e juntaram-se para desenhar e escrever as suas emoções e vivências, na esperança de encorajar os outros a contribuir para a conversa. “A ilustração permite-nos fazer brincadeiras visuais que ajudam a explicar melhor aquilo que se passa”.

O projecto surgiu há cerca de mês e meio, numa altura em que a saúde mental está cada vez mais na ordem do dia devido à pandemia, e é direccionado a todos, independentemente da sua proximidade com a ansiedade. A ideia é oferecer conforto a quem sofre da doença e conhecimento a quem não sabe do que se trata. “Queremos que as pessoas percebam que desvalorizar é o pior que nos podem fazer”, ressalva Mariana Barbosa Pereira.

Laura e Mariana, que trabalham em ilustração e gestão de negócio, respectivamente, descrevem-se como “pessoas muito positivas, com muita energia e muita cor”, características que transparecem nas ilustrações que fazem. “Ao abordar isto de forma colorida, podemos criar maior à vontade para as pessoas chegarem a nós.” A sensibilidade do assunto, contudo, não é descurada, já que desde o início contam com a ajuda de um psicólogo clínico que “faz a revisão de conteúdos do projecto”.

Recentemente, a pretexto da Mental Health Awareness Week, promovida pela organização inglesa Mental Health Foundation, entre 18 e 24 e Maio, o (ins)Pira uniu-se à Ó! Galeria para organizar um concurso de ilustração com o tema “Ansiedade fora da cabeça”. Os artistas portugueses foram desafiados a ilustrar a ansiedade da sua perspectiva e pretende-se que esta seja a primeira de várias edições para pôr a ansiedade no papel. “Tivemos cerca de 50 participações e resultados muito diferentes”, revela Mariana Barbosa Pereira. Os vencedores terão lugar reservado numa galeria virtual criada pela Ó!, mas as fundadoras não escondem a vontade de fazer uma exposição física. “É essencial que as pessoas percebam que a ansiedade é de carne e osso.”

