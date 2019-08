Investigadores do Porto criaram um saleiro inteligente para cozinhar com menos sal

Mais de 80% da população portuguesa consome mais sal do que a Organização Mundial de Saúde recomenda (muitas vezes, o valor ingerido corresponde ao triplo do aconselhado). Foi com esta realidade em mente que uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP) desenvolveu um saleiro inteligente.

Chama-se Salt Control, tem cerca de 330 gramas e as dimensões de um saleiro convencional. Para já, é ainda um protótipo e vai ser testado por 260 famílias nos próximos dois meses. A sua utilização é simples: na hora de cozinhar, selecciona-se o botão correspondente ao número de pessoas a quem se destina a refeição e o aparelho sugere a dose para criança e para adulto.

Este pequeno aparelho pode ter um impacto positivo porque "já tem as doses previamente definidas", explicou a investigadora Carla Gonçalves, uma das responsáveis pelo projecto.

Além da FCNAUP, o projecto resulta de uma parceria com outras entidades como o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI) da Universidade do Porto, serviços do Hospital de São João, do Instituto Ricardo Jorge e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS).

+ Os 20 melhores restaurantes saudáveis no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.