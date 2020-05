Investigadores do Porto estudam relação entre espaços verdes e saúde durante o isolamento

Qual o impacto dos espaços verdes na saúde mental e física durante o confinamento provocado pela Covid-19? É à procura de uma resposta para esta pergunta que tem estado uma equipa de investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

Trata-se de um estudo que resulta de uma parceria entre a instituição portuense, o grupo de investigação catalão "Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability” da Universitat Autònoma de Barcelona e o Hospital del Mar Medical Research Institute. O objectivo é perceber de que forma a exposição a espaços verdes influencia o bem-estar dos cidadãos. Este contacto diz respeito a espaços dentro ou fora de casa, desde jardins particulares a espaços públicos.

"Acreditamos que o estudo servirá para entender melhor os benefícios do verde em zonas residenciais durante este período de confinamento prolongado da população, bem como as possíveis consequências sociais ao nível da saúde física e mental e do bem-estar, decorrentes do acesso desigual a esses espaços ou elementos verdes", explicam os responsáveis pelo trabalho.

Todas as pessoas com mais de 18 anos de idade podem participar no estudo, respondendo a um inquérito online que aborda aspectos como o contacto com espaços verdes, níveis de stress, qualidade de vida e caracterização demográfica, por exemplo. Preencha o questionário e ajude a fazer ciência.

