Ir ao Japão através de uma chávena de chá? O Chá Camélia ensina-lhe tudo

O workshop online acontece a 6 de Fevereiro. As inscrições estão abertas até dia 3, para que possa receber em casa as amostras de chá a tempo.

O conhecido projecto Chá Camélia, a única plantação de chá na Europa continental, tem vindo a dar frutos – ou chá, para sermos precisos. Na impossibilidade de receber visitantes nos seus campos, a aposta está agora nos workshops online. O próximo acontece a 6 de Fevereiro e é uma verdadeira viagem ao Japão através do chá.

Esta plantação fica em Fornelo, na transição entre a Maia e Vila do Conde. Faz parte do projecto Chá Camélia, de Nina Gruntkowski e Dirk Niepoort, que distribui chás biológicos de excelência há alguns anos, com um carinho especial pelo Japão. Em 2019, celebraram a sua primeira colheita de chá próprio, que pode comprar online.

Neste workshop online “Viagem de Portugal ao Japão pelos Chás”, Nina Gruntkowsk terá a ajuda de Erika Kobayaski, especialista em "cerimónia do chá" e braço direito de Nina na colheita. Neste workshop, que decorre entre as 15.00 e as 17.30, poderá receber em casa três chás diferentes – entre eles o Lusochá, chá verde cultivado e produzido pelo Chá Camélia – e prepará-los e prová-los com toda a técnica e tradição que isso implica no Japão.

As inscrições têm de ser feitas até 3 de Fevereiro através de email (info@chacamelia.com) ou pelo site, para que seja possível os chás usados no workshop chegarem a casa dos participantes. O valor é de 25€ por pessoa. Depois de feita a inscrição, será detalhado o link do Zoom onde decorrerá a sessão.

