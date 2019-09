Isabel Mantero Joalheira: há uma nova loja para conhecer no Porto

A montra artística desta loja capta a atenção de quem passa pela Rua Santos Pousada. A responsável é Isabel Mantero, joalheira, que abriu o seu primeiro espaço em nome próprio no mês passado. Para o decorar, usou molduras e esboços, feitos pelo irmão, que depois foram decorados com jóias da sua autoria.

Mas a arte não se fica pela fachada. Dentro da loja, decorada de uma forma minimalista e com cores sóbrias, também há muito para ver e comprar. Os expositores estão divididos por colecções, como a Drip, a Blyellow, a Roots ou a Little Dream. A última tem como elemento principal as asas. “É dedicada à minha mãe porque ela é fascinada por anjos”, explica.

Os colares, brincos, anéis e pulseiras são, na maioria, feitos em prata, e podem ir dos 15€ aos 300€. Também é possível fazer encomendas, personalizações e restauros. Se quiser um atendimento mais dedicado, vá até à pequena sala onde Isabel conversa com os clientes.

Há ainda espaço para peças de outra autora, Patrícia Franco, que trabalha com aço banhado a prata. A ideia é, ao longo do tempo, ir adicionando outros joalheiros ao catálogo. Esta loja na Baixa também acolhe o ateliê onde as peças são produzidas. Em breve terá novidades: dias abertos e temáticos para que os clientes possam ver como é que as jóias são feitas.

+ As melhores joalharias e ourivesarias no Porto

+ A Claus Porto abriu a primeira loja outlet em Vila do Conde

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.