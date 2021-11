Já abriu a época do cozido à portuguesa n'A Cozinha do Manel

Há mais de 30 anos que o restaurante A Cozinha do Manel está de portas abertas ao serviço da cozinha tradicional portuguesa. Nesta casa portuense, com dois fornos a lenha, a cozinha é genuína e robusta, com doses generosas e dias marcados para cada uma das especialidades, como as tripas à moda do Porto, o arroz de pato, a vitelinha ou o cabritinho assado no forno, feito por encomenda.

A regra da casa é utilizar produtos da época, o que significa que quando o tempo começa a arrefecer, na altura da matança do porco, chega finalmente o dia de preparar o cozido à portuguesa. A partir desta quinta-feira, e em todas as quintas-feiras dos meses frios, este tradicional prato da cozinha portuguesa regressa à ementa do restaurante.

© Sara Vingadas Cozido à portuguesa do restaurante A Cozinha do Manel

No cozido d'A Cozinha do Manel imperam as carnes caseiras, com várias partes do porco, mas também frango, carne de vaca e enchidos, sem esquecer as couves tronchudas, as cenouras e as batatas. No final, prove um cheirinho do Natal à sobremesa com as rabanadas e a aletria.

Rua do Heroísmo, 215 (Bonfim). Ter-Sáb 12.30-15.00 / 19.30-22.00. Dom 12.30-15.00. 91 978 7598.

