O quinto museu do World of Wine (WoW), o novo quarteirão cultural no coração da zona histórica de Vila Nova de Gaia, abriu no sábado, 8 de Agosto. O Planet Cork foi pensado e executado em colaboração com a Corticeira Amorim.

O museu vai dar a conhecer todas as potencialidades e vai contar toda a história desta matéria-prima, desde a plantação do sobreiro, ao tratamento da cortiça e às múltiplas e diversificadas aplicações. Vai poder perceber a razão de Portugal ser o país responsável por mais de 50% da produção global, vai aprender por que é que esta é uma indústria limpa e sem desperdícios e vai conhecer as propriedades únicas da cortiça.

O Planet Cork vem assim completar a oferta museológica do WoW, que é composta pelos museus sobre o Grande Porto (Porto Region Across The Ages), vinho (The Wine Experience), o ritual dos copos (The Bridge Collection) e chocolate (The Chocolate Story).

A entrada no World of Wine é gratuita, mas os visitantes pagam a entrada nos museus. O bilhete para o Planet Cork vai custar 15€. As crianças dos 4 aos 15 anos pagam 7,50€ e uma família de dois adultos e duas crianças paga 36€. Os bilhetes podem ser comprados online ou nas bilheteiras físicas.

