Já há datas para a próxima edição do NOS Primavera Sound

A nona edição do festival NOS Primavera Sound já tem data de regresso ao Porto no próximo ano. O festival está agora marcado para os dias 10, 11 e 12 de Junho de 2021.

Depois de ter sido adiado para Setembro, a edição deste ano do Primavera Sound acabou por ser cancelada devido à proibição de realização de festivais até 30 de Setembro. A nona edição do festival regressa ao Porto apenas em 2021, nos dias 10, 11 e 12 de Junho.

O anúncio foi feito nas redes sociais. "Vemos-nos na obrigação de adiar a nona edição do NOS Primavera Sound Porto para o próximo ano. Estamos de volta em 2021, de 10 a 12 de Junho. Muito agradecemos a vossa paciência, amor e compreensão perante este cenário tão incerto", escreveu a organização, lembrando a "proibição imposta pelo Governo português à celebração de festivais até 30 de Setembro".

Ainda não há informação sobre os bilhetes nem o cartaz. Para este ano estavam previstas as actuações de nomes como Lana Del Rey, Tyler The Creator, Pavement, Bad Bunny, Cigarettes After Sex, FKA Twigs e King Krule, entre outros.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

Share the story