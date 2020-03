NOS Primavera Sound adiado para Setembro

A edição deste ano do NOS Primavera Sound foi adiada para os dias 3 a 5 de Setembro. O festival portuense ia acontecer no Parque da Cidade entre 11 e 13 de Junho, mas o actual estado de emergência devido ao surto de Covid-19 forçou a mudança de datas.

"Perante este cenário tão diferente e face às restrições impostas pelas autoridades à celebração de eventos públicos e à livre circulação de pessoas – em muitos casos dificultando a participação dos artistas anunciados -, vemo-nos forçados a adiar a próxima edição do NOS Primavera Sound, por motivos de força maior, em plena coordenação com a Câmara Municipal do Porto", explica o comunicado oficial.

Os bilhetes adquiridos para o festival são válidos para as novas datas, mas ainda não se sabe se o cartaz anunciado vai manter-se. Para este ano estão previstas as actuações de nomes como Lana Del Rey, Tyler The Creator, Pavement, Bad Bunny, Cigarettes After Sex, FKA Twigs e King Krule, entre outros. Quando terminar o estado de emergência, mais informações serão partilhadas e a venda de bilhetes será retomada.

Também o Primavera Sound de Barcelona viu a sua data alterada para o Verão. Inicialmente previsto para ocupar as datas de 3 a 7 de Junho, o festival espanhol vai agora realizar-se entre 26 e 30 de Agosto, uma semana antes do irmão portuense.

