Do samba ao hip-hop, há aulas de dança para seguir online

Neste momento, os negócios estão a pensar em novas formas de se reinventar para chegar às nossas casas. A Jazzy Dance Studios, em Lisboa, é um exemplo de adaptação a estes novos tempos. Até ao dia 28 de Março, prometem pôr-nos a dançar estilos como jazz, dancehall, Broadway, pop dance, salsa e footwork. As aulas passam na página de Instagram da escola todos os dias às 11.00, 17.00 e 19.00.

Se continuar com energia para dançar, saiba que a Academia João Capela, sediada em Barcelos, também tem aulas gratuitas. Os vídeos começaram a ser publicados esta segunda-feira e contam com estilos como kizomba, bachata, salsa, danças de salão e coreografias para dançar sem par. Para ter acesso ao calendário, basta registar-se na página da academia.

A convenção #EuDançoEmCasa é organizada pelo coreógrafo Cifrão e conta com a participação de bailarinos portugueses como Vítor Fontes, Renato Nobre, Ana Cardoso, Liliana Garcia, Vadim Potapov e Pedro Borralho – poderá reconhecer alguns pela participação no programa televisivo Dança com as Estrelas. Até 5 de Abril, vai poder experimentar 21 estilos de dança diferentes, todos transmitidos na página de Instagram, entre as 17.00 e as 19.00.

+ Hotpod Yoga transmite aulas em directo

+ Universidade do Porto ajuda a fazer exercício físico à distância

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.