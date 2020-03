De portas fechadas para evitar a propagação de Covid-19, o estúdio Hotpod Yoga, que nos trouxe uma nova forma de praticar a modalidade, vai transmitir online e em directo três aulas por semana. A iniciativa começa hoje, 23 de Março, às 19.00.

"O nosso intuito é manter a nossa comunidade activa e ao mesmo tempo serena durante este período de incerteza, por isso juntem-se a nós da vossa sala, quarto ou cozinha", convidam os responsáveis pelo estúdio.

Apesar de se tratarem de aulas online, transmitidas em tempo real, é necessária inscrição através do site ou da aplicação móvel. Durante a inscrição, é possível fazer uma doação de 3€, 5€ ou 10€. "Apesar de as doações não serem necessárias, irão certamente contribuir para sustentar o estúdio e as instrutoras durante este período de encerramento", explicam os proprietários.

Além de segunda-feira (19.00), há aulas à quinta-feira (também às 19.00) e no sábado de manhã (às 11.00), todas com a duração de 45 minutos. Agora que está a par da novidade, procure o tapete e reserve algum espaço na sala.

