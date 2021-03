Já pode encomendar as pizzas de massa-mãe do Euskalduna

A partir desta semana e até Maio, o chef Vasco Coelho Santos e a sua equipa do Grupo Euskalduna vão ter pizzas de massa-mãe disponíveis para take-away em três variedades: Quatro queijos, Braesola e Cavala. Pode saboreá-las às sextas ao jantar, e nos sábados e domingos ao almoço.

Trata-se de uma parceria entre os restaurantes Euskalduna Studio e Semea by Euskalduna e a nova padaria do grupo, que abrirá em breve: a Ogi by Euskalduna. Semanalmente, os sabores das pizzas vão variar. No entanto, é sempre aconselhada a encomenda prévia, uma vez que as pizzas serão cozinhadas em número limitado.

As encomendas podem ser levantadas no Semea by Euskalduna (Rua das Flores, 179). Cada pizza tem um custo de 17€ e a encomenda deve ser feita via telefone (93 533 5301) ou e-mail (geral@semeabyeuskalduna.pt).

© DR Pizzas de massa mãe do Euskalduna

