Semea by Euskalduna ganha distinção Bib Gourmand do Guia Michelin

O restaurante do chef portuense Vasco Coelho Santos recebeu a distinção Bib Gourmand, que destaca os espaços com as melhores relações qualidade-preço.

A gala virtual de apresentação do Guia Michelin anunciou esta segunda-feira duas novas estrelas Michelin em Portugal, para os restaurantes lisboetas 100 Maneiras, do chef jugoslavo Ljubomir Stanisic, e Eneko Lisboa, do chef basco Eneko Atxa. Mas há também novos restaurantes portugueses a entrar para a categoria Bib Gourmand, que premeia a boa relação qualidade-preço.

O restaurante Semea by Euskalduna (Porto), Javali (Bragança), Avista (Funchal), Check-in (Faro) e O Frade (Lisboa) são as novidades da categoria que distingue os espaços que proporcionam "um momento de prazer gastronómico com produtos de qualidade, contas moderadas e uma cozinha com uma excelente relação qualidade e preço".

Fotografia de Marco Duarte Semea by Euskalduna

Situado na Rua das Flores, o Semea by Euskalduna é o "irmão" mais novo e mais descontraído do conceituado Euskalduna Studio, igualmente liderado pelo chef Vasco Coelho Santos. O conceito do Semea gira em torno de pratos para partilhar, focados na gastronomia portuguesa, que mudam consoante a disponibilidade dos produtos de época e a criatividade da equipa.

A cidade do Porto passa assim a ter dois restaurantes com a distinção Bib Gourmand – o In Diferente, da chef Angélica Salvador, entrou para a lista no ano passado. Consulte a lista completa de restaurantes Bib Goumand.

O distrito do Porto mantém as suas estrelas Michelin em 2021. Com duas estrelas, continuam a Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira), do chef Rui Paula, e o restaurante do The Yeatman (Vila Nova de Gaia), do chef Ricardo Costa. Com uma estrela, mantêm-se o Antiqvvm (Porto), do chef Vítor Matos, o Largo do Paço (Amarante), do chef Tiago Bonito e o restaurante do chef Pedro Lemos (Porto). Veja a lista completa de restaurantes com duas estrelas e uma estrela.

