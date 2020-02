Já pode relaxar na natureza que envolve o Selina Gerês

Quando a natureza chama o nosso nome, o Gerês é sempre uma boa solução. Depois de marcar presença no Porto, Lisboa, Vila Nova de Milfontes e Ericeira, a cadeia internacional Selina chega agora ao nosso bonito Parque Nacional.

O grupo Selina é conhecido por criar espaços lindos para descansar e para nos esquecermos de que estamos a trabalhar. A adaptação a cada local é uma característica do grupo. Neste caso, o Selina Gerês não conta com a componente de cowork porque não fazia sentido nesta região. O objectivo é ser um espaço de relaxamento e tranquilidade, com ligação à natureza que envolve o hotel. Entre as barragens da Caniçada e de Vilarinho das Furnas, onde o rio é um espelho de água, o grupo Selina remodelou uma propriedade e criou várias tipologias de alojamento. Sem alterar o espírito rústico da região, privilegiou uma decoração com plantas e materiais naturais, e com a arte a espreitar nas paredes e murais.

© João Viegas Guerreiro

A unidade inaugurou no final de Dezembro e até Março estão disponíveis apenas os lofts, com preços desde 80€. A partir de Abril abrem os restantes espaços, incluindo os quartos privados (70-135€), dormitórios (12-25€ por cama), glamping (75-140€), o restaurante-bar e o espaço de wellness. Pode usufruir da piscina exterior, jardim, terraço, sessões de mindfulness, salas comuns, sala de cinema e espaços para refeições. Em relação a este último ponto, conte com um pequeno-almoço continental. Os animais de estimação são bem-vindos.

