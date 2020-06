Já reabriram as caves Taylor's, em Vila Nova de Gaia

As caves Taylor's, em Vila Nova de Gaia, já reabriram com o selo Clean & Safe, cumprindo todas as normas indicadas pela OMS e DGS. Assim sendo, não há desculpas para adiar a visita a estes armazéns do século XVIII, abertos diariamente entre as 12.00 e as 20.00, para descobrir histórias e curiosidades do vinho do Porto.

Mas também vale muito a pena provar alguns exemplares. Pode fazê-lo na sala de provas ou no Jardim das Rosas, "um pátio e esplanada exterior rodeado de roseiras", como se lê em comunicado, e onde também circulam pavões.

No valor da visita (15€) está incluído áudio-guia e uma prova comentada de dois vinhos (Taylor's Chip Dry Branco Extra Seco e Taylor's Late Bottled Vintage). As crianças pagam 6€ e têm direito a um sumo de uva e bolachas no final.

