Já reabriu o terraço do ViaCatarina

O LIFT Rooftop ViaCatarina, instalado no 14º piso do parque de estacionamento deste centro comercial na Baixa, já está de portas abertas para brindar ao Verão com cocktails.

Além da remodelada área de refeições, o terraço tem um menu com petiscos saudáveis, novas tostas e saladas, e hambúrgueres que homenageiam zonas e monumentos da cidade. A vista sobre a cidade, com destaque para alguns ícones, como os Clérigos, o Bolhão ou a Sé, é outra das mais-valias deste spot.

