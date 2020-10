Jantares vínicos no Vinum arrancam este mês com a Quinta do Vesúvio

Jantares arrancam este mês com a Quinta do Vesúvio

Arrancam já esta quinta-feira os Jantares à Quinta, uma iniciativa do Vinum Restaurant & Wine Bar e da Symington Family Estates que vai acontecer uma vez por mês até ao final do ano.

Com início marcado para as 19.30, a experiência começa com um mini-circuito às Caves Graham's, altura em que "vai ser dada a conhecer a propriedade homenageada no jantar, assim como as características dos vinhos que integram o menu", lê-se em comunicado. Este mês, será a Quinta do Vesúvio.

Além dos vinhos, pode contar com sopa de castanhas com croquete de alheira e queijo da Serra, magret de pato com foie gras, puré de maça caramelizada e jus de especiarias, e rabanada com molho de frutos vermelhos e gelado de queijo Stilton.

"Com estes jantares vínicos, quisemos criar uma experiência diferenciadora, dando a conhecer alguns dos nossos melhores vinhos e a cozinha tradicional do Norte", afirma Frederico Mourão, director de enoturismo da Symington.

O Jantar à Quinta custa 90€ e a reserva deve ser feita através do número 22 093 0417 ou do email reservas@vinumatgrahams.com.

Se quiser reservar a agenda para os próximos meses, tome nota: a 5 de Novembro, o jantar terá como estrela a Quinta da Fonte Souto, no Alentejo, e, a 10 de Dezembro, a Graham's.

