O Jardim Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia, vai ser alvo de uma requalificação paisagística. A empreitada terá um investimento de cerca de 450 mil euros.

O jardim ocupa grande parte do Largo de Soares dos Reis, em Mafamude. Foi construído no início do século XX em homenagem ao escultor António Soares dos Reis, nascido nesta freguesia, que aqui tem uma estátua. Ao longo dos tempos, o jardim foi alvo de diversas obras de requalificação e melhoramento. Apresenta actualmente várias zonas degradadas, nomeadamente junto ao parque infantil, na envolvente à estátua e em diversos caminhos.

A Câmara de Gaia anunciou que vai proceder à requalificação paisagística do jardim, de forma a "tornar esta zona mais aprazível para actividades de lazer, sociais ou culturais, mantendo a identidade histórica, centenária e peculiar do espaço". A intervenção terá um custo aproximado de 450 mil euros e vai permitir evitar perdas de água e danos no relvado. Será alterada a localização do quiosque, removidos o parque infantil e a cabine telefónica, e instalado um sanitário público automático.

Alguns pavimentos e estruturas construídas, como florestais, lancis, muretes e lajetas, serão demolidos, e parte do mobiliário existente será restaurado. Na intervenção paisagística propõe-se o transplante de diversos exemplares de vegetação arbórea e arbustiva. Serão instalados 32 novos exemplares de árvores e mais de 17 mil exemplares de várias espécies de vegetação arbustiva e herbácea, com um sistema de rega automático.

