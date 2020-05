A Câmara do Porto anunciou que os jardins do Palácio de Cristal reabrem ao público na segunda-feira, dia 1 de Junho. Era o único espaço verde murado da cidade que faltava reabrir.

Até há bem pouco tempo, esteve a funcionar aqui o hospital de campanha, no Pavilhão Rosa Mota. Após o encerramento da unidade de saúde de retaguarda montada pela Câmara do Porto, os jardins do Palácio de Cristal já podem reabrir ao público em total segurança. Também no interior dos jardins reabre no dia 1 de Junho a Biblioteca Almeida Garrett e, no dia 2, a Galeria Municipal do Porto.

O município do Porto encerrou, em meados de Março, os jardins e parques municipais murados, à excepção dos grandes parques (Parque da Cidade e Parque Oriental do Porto). Com o tempo a ditar o acerto das medidas, o Jardim de São Lázaro, o Parque de São Roque, a Quinta do Covelo, a Quinta de Bonjóia, o Parque de Pasteleira e o Jardim das Virtudes reabriram no passado dia 11 de Maio.

