Jardins do Palácio de Cristal vão ter concertos ao ar livre

Alguns dos pesos pesados da música nacional vão passar pelos Jardins do Palácio de Cristal entre 31 de Julho e 22 de Agosto. Os bilhetes para o ciclo de concertos "Noites do Palácio" têm o preço único de 10€ e já estão à venda online.

Os concertos acontecem às sextas e sábados a partir das 22.00. Vão actuar António Zambujo (31 de Julho), The Black Mamba (1 de Agosto), HMB (7 de Agosto), Gisela João (8 de Agosto), Jorge Palma (14 de Agosto), Diogo Piçarra (15 de Agosto), Blind Zero (21 de Agosto) e Rui Veloso (22 de Agosto). Os concertos são programados pelas produtoras PEV Entertainment e Everything is New.

O recinto será montado na Praça do Rossio, em frente ao Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, e terá uma lotação de 650 lugares. Cada espectáculo foi preparado de forma a cumprir as normas e recomendações da Direcção-Geral de Saúde para eventos ao ar livre.

Num espaço delimitado, todos os lugares estarão identificados, cumprindo o distanciamento mínimo obrigatório entre os espectadores que não façam parte do mesmo agregado. Para evitar qualquer tipo de congestionamento, todas as entradas e saídas terão circuitos próprios com a devida sinalização.

