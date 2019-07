Os primeiros três sábados de Julho são as datas para a programação anual do Jazz no Parque.

Está de volta o ciclo de concertos que conta quase tantas edições quantos os 30 anos de vida da Fundação de Serralves: o Jazz no Parque. A 28.ª edição decorre entre 6 e 20 de Julho, sempre ao sábado, e traz um programa assente na colaboração entre músicos e grupos portugueses e internacionais.

São três as formações que se apresentam no evento, em estreia absoluta. O baterista Pedro Melo Alves faz as honras de abertura com o projecto In Igma, que reúne Aubrey Johnson, Mariana Dionísio e Beatriz Nunes (vozes), Abdul Moimême (guitarra), Eve Risser (piano) e Mark Dresser (contrabaixo).

No sábado 13, o quinteto português Fail Better!, que conjuga elementos de free jazz, pós-bop, rock, folk e country, junta-se ao violinista francês Théo Ceccaldi. O Jazz no Parque termina no dia 20 com o encontro entre o duo português Ácidos (o baixista André Calvário e o baterista João Sousa), e o duo alemão About Angels and Animals (os saxofonistas Julius Gabriel e Jan Clare).

Os bilhetes custam 10€ por concerto.

+ Serralves vai ter um percurso elevado junto à copa das árvores para observar a biodiversidade

+ Colecção Miró fica exposta em Serralves durante 25 anos

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.