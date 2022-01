Jorge Bacelar mostra o Portugal rural no Ateneu Comercial do Porto

A exposição do premiado fotógrafo e veterinário Jorge Bacelar vai estar no Ateneu Comercial do Porto durante um mês, com entrada livre.

Jorge Bacelar é veterinário de profissão, mas desde cedo que nutre uma paixão pela imagem. O seu premiado trabalho como fotógrafo foi publicado nos livros Ruralidades e A Nossa Gente e tem sido mostrado numa exposição de grande formato que vai estar no Ateneu Comercial do Porto entre os dias 29 de Janeiro e 28 de Fevereiro, com entrada livre.

O veterinário-fotógrafo tem conquistado prémios internacionais com as suas "pinturas da vida real", feitas de proximidade, de cumplicidade e de amor pelas gentes. É um retratista da ruralidade portuguesa, ao mostrar a vida dura e a sabedoria das pessoas que vivem e trabalham junto da terra. Apresenta-as sem artifícios: com as rugas que contam os anos, as mãos calejadas pelo trabalho e a ternura com que olham para os seus companheiros animais.

© Jorge Bacelar

Nas imagens reunidas na exposição "Ruralidades" encontramos "corpos castigados pelas jornadas de trabalho no campo, do nascer ao pôr-do-sol, jogos de luz que funcionam como torneiras que agitam as águas das nossas almas, aqui e ali candidamente perscrutadas pelos olhares e pelas mãos dos retratos, rugas, resignadas, mas também, por entre a penumbra, íris inundadas de um azul – ou verde – cristalino onde parecem caber infindáveis horizontes ainda por descobrir, cheios de perguntas", lê-se na nota de apresentação.

Jorge Bacelar nasceu a 12 de Junho de 1966, em Figueira de Castelo Rodrigo. Iniciou-se na fotografia apenas em 2013, mas esta arte ganhou rapidamente uma importância central na sua vida. As gentes de Estarreja e Murtosa são a sua grande fonte de inspiração, traduzida em fotografias de qualidade crua, que mostram a relação próxima do fotógrafo com as pessoas retratadas.

Ateneu Comercial do Porto. 29 Janeiro a 28 Fevereiro. Seg-Dom 10.00-00.00. Grátis

+ As exposições a não perder no Porto

Leia aqui a edição gratuita desta semana da Time Out Portugal