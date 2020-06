José Luís Peixoto dá oficina de poesia online e gratuita

Depois de uma primeira edição em Maio, a Oficina Online de Poesia, orientada pelo escritor José Luís Peixoto e organizada pela Câmara Municipal de Oeiras e pelo Templo da Poesia, está de regresso nas próximas semanas. As sessões, de duas horas cada, acontecem nos dias 16, 18, 23 e 25 de Junho e dirigem-se a “qualquer pessoa com vontade de escrever e pensar poesia, com ou sem experiência poética”, segundo escreveu o escritor no Instagram.

A oficina é de participação gratuita, mas requer inscrição, uma vez que é limitada a 20 participantes. A ideia é que o autor de títulos como Morreste-me, Galveias ou, mais recentemente, Autobiografia, possa proporcionar um acompanhamento personalizado, dentro do possível, a cada um.

Segundo a Câmara Municipal de Oeiras, “esta oficina terá uma dimensão eminentemente prática, esperando-se que dê origem à produção de textos poéticos”. As inscrições podem ser feitas através do e-mail templodapoesia@cm-oeiras.pt e já estão garantidas novas edições em Julho e Agosto.

