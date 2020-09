José Luís Peixoto participa em sessão gratuita em Valongo no sábado

Se devorou títulos como Morreste-me, Nenhum Olhar ou Galveias e está sempre à espera do próximo lançamento de José Luís Peixoto, este é o programa ideal para o serão de sábado. O escritor vai marcar presença na próxima sessão dos “Encontros com a Escrita”, que acontecem a 12 de Setembro, às 21.30, na Biblioteca Municipal de Valongo.

É no anfiteatro exterior da biblioteca que tem lugar o evento que já trouxe nomes como Germano Almeida ou Inês Pedrosa a Valongo. A conversa com José Luís Peixoto, que aos 27 anos se tornou no mais jovem vencedor do Prémio Literário José Saramago, vai ter moderação de Adélia Carvalho, professora, escritora e fundadora da livraria Papa-Livros.

Depois de, em 2019, ter publicado Autobiografia, romance que transforma José Saramago em personagem, José Luís Peixoto lançou, em Agosto, Regresso a Casa. O livro marca o seu regresso à poesia e debruça-se sobre o isolamento e conforto representados pelas quatro paredes de uma casa, assim como as suas vivências e memórias do confinamento.

A sessão tem entrada gratuita, mas está sujeita à lotação do auditório. Para mais informações ou reservas, o melhor é contactar a organização através do 224 219 270 ou 939 030 527.

