Josefinas lança mala inspirada na primeira mulher a votar em Portugal

Carolina Beatriz Ângelo foi uma das figuras mais emblemáticas do feminismo em Portugal e uma das vozes do movimento sufragista no país. Foi a criadora da Associação da Propaganda Feminista, tornando-se na primeira mulher a votar em Portugal, por ocasião das eleições da Assembleia Constituinte, em 1911. É ela a fonte de inspiração para a nova colecção da marca bracarense Josefinas.

Mas estas Josefinas não são para usar nos pés. A marca, conhecida pelo calçado raso criado artesanalmente, acaba de lançar uma mala disponível em dois tamanhos. A mala Carolina, em ambas as versões, é criada em pele genuína por artesãos portugueses. O modelo mais pequeno tem o preço de 310€ e a versão maior custa 390€.

© Josefinas

De acordo com o comunicado da marca, o laço representa "a coragem de Carolina", e o interior, em cor-de-rosa, "não deixa esquecer o seu lado feminino". A Josefinas quer, desta forma, dar a conhecer ao mundo "a mulher que rompeu as normas de uma sociedade patriarcal", que "mostrou que as mulheres são capazes e abriu portas a várias conquistas".

© Josefinas

A Josefinas anda nos pés (e nas mãos) de princesas, actrizes, activistas e desportistas. Estabeleceu os seus alicerces no empoderamento feminino e na importância da independência, também financeira, das mulheres em relação aos homens. Foi fundada em 2013 por duas mulheres, com o propósito de inspirar e dar poder às mulheres. Actualmente, exporta para mais de 60 países.

