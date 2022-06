Julho recebe o Festival Matosinhos em Jazz no Jardim Basílio Teles

Todos os sábados e domingos, às 18.00, há concertos para ver no Coreto do Parque.

Todos os fins-de-semana, aos sábados e domingos às 18.00, há encontro marcado com o jazz no Jardim Basílio Teles, em Matosinhos. A 3ª edição do Festival Matosinhos em Jazz está de regresso e acontece durante o mês de Julho no Coreto do Parque.

Para esta edição, estão já confirmados artistas como Mimi Froes, que actuará no dia 9 de Julho, e Jéssica Pina, que sobe ao palco no dia seguinte. O fim-de-semana de 16 e 17, contará com as interpretações de Alfa Mist e Camila George, respectivamente. Raquel Martins tem o dia 23 reservado para ela, e Ashley Henry, o dia 24.

A encerrar este festival, bom para levar a família e os amigos, no dia 29 de Julho na praça Guilhermina Suggia, há concerto de Rebecca Martin com a Orquestra Jazz de Matosinhos para ver. E no mesmo local, a 30, tocam GNR & Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

A par dos concertos, tire tempo para visitar a exposição do festival. Clara Não, João Fazenda, André Tentugal, Vasco Gargalo e Joana Linda são os artistas convidados da edição deste ano.

+ Mais de 20 horas de música techno para ouvir em Esmoriz