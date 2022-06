Mais de 20 horas de música techno para ouvir em Esmoriz

Esmoriz recebe, no dia 2 de Julho, o Festival Sound Waves, uma viagem pelo techno que começa às 16.00 e termina às 13.00 do dia seguinte. Durante mais de 20 horas de música ininterrupta vai ser possível ouvir alguns dos mais conceituados DJ’s e produtores internacionais, como Ben Klock, Boston 168, Dave Clarke, Klangkuenstler, Planetary Assault Systems aka Luke Slater, SNTS, Stella Bossi ou Toni Alvarez.

A representar as cores portuguesas estarão Carol D'Souza, Carlos Manaça, Du/Art, Danni Gato, Link98, Miss Sheila, entre muitos mais. Ao todo, no Sound Waves, “que tem como máxima ser o único festival em Portugal com o coração no Techno e a essência no Underground”, irão actuar 35 artistas, com estilos e géneros diferentes, distribuídos por dois palcos, o Main Stage e o Palco Circus.

Nesta 15ª edição, tal como em todas as anteriores, são esperados festivaleiros de várias regiões do país, mas também da Europa, já que este é um dos eventos referência em Portugal pela comunidade apaixonada pelo techno. Os bilhetes vão dos 35€ aos 47€.

