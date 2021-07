Just Meats: a nova sandwich shop do Porto

A poucos metros do Mercado do Bolhão, nasceu uma sandwich shop que vai fazer as delícias de todos os fãs de carne. O conceito não é novo – o dono, João Just, já tinha apostado num espaço semelhante em 2014, no Brasil, mas depois de passar pelo Porto durante umas férias acabou por decidir mudar-se para cá, trazendo consigo a Just Meats.

"Sou apaixonado por carnes desde criança e sempre estudei sobre o assunto, os processos do animal desde cria, engorda e abate", conta João. Tendo isto em conta, todas as carnes que utiliza na cozinha vêm de um produtor local, a Quinta do Toural, que, segundo explica, faz "um excelente trabalho com os animais".

Todos os pratos são pensados e cozinhados por João e existem algumas combinações originais, como o burger ciclano (8,50€), feito com molho de gorgonzola, bacon, cebola caramelizada e rúcula. Outro prato fora da caixa são as picanha fries (10€), que juntam batatas fritas, molho de queijo, picanha e molho da casa.

O menu é pequeno, mas está recheado de boas opções. Para já, os best-sellers são as asinhas de frango (7€), servidas com molho sweet chilli; as rib fries (9€), com costela de vaca desfiada, batata frita, molho de queijo e sour cream; e o burger gringo (7€), com carne, queijo, tomate assado, chimichurri e molho especial.

Para o futuro, está nos planos passar para um espaço um pouco maior – para já, o restaurante conta com uma pequena sala e esplanada –, onde João consiga instalar uma parrilla, uma churrasqueira a carvão, para fazer outros pratos e assados.

Rua do Bolhão, 221C, 1º Andar. 22 111 6692. Facebook. Instagram. Seg-Sex 12.00-15.00; 19.00-00.00 / Sáb 12.00-00.00.

