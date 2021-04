Kitchen and Urban Garden: o jardim secreto em plena Baixa já reabriu

O restaurante fica no rés-do-chão do hotel Oporto Loft, é pet-friendly e conta com um bonito jardim e esplanada.

Quem passa pela Baixa e não conhece o hotel Oporto Loft, não sabe que no piso térreo há um restaurante com jardim e esplanada, perfeito para os dias de bom tempo. O KUG - Kitchen and Urban Garden voltou a abrir portas, com um visual renovado, uma carta pensada pelo chef Rui Paula e menus de brunch.

Visualmente, a grande mudança são as novas estruturas de madeira, que foram colocadas para servirem como sombra, durante as estações quentes, e de protecção nos dias frios.

Já quando se fala do menu, desde Agosto de 2020 que o chef Rui Paula colabora com o espaço. O detentor de duas estrelas Michelin, na Casa de Chá da Boa Nova, criou uma carta com hambúrguer de lavagante, pescada com risoto de lima, polvo à lagareiro e ovos rotos, entre outros pratos, incluindo algumas opções vegetarianas.

Além disso, durante a semana está disponível um menu de almoço, lanche ou jantar executivo (15€). Quem quiser, pode sempre apostar nas propostas de pratos e petiscos à carta. Todas as refeições podem ser acompanhadas com uma boa selecção de vinhos e cocktails, clássicos ou de autor.

Durante o fim-de-semana, tendo em conta as restrições de horário, há duas opções de brunch para provar: uma mais tradicional (19€), com direito a pratos como ovos mexidos, croissants, bowl de iogurte, mel, granola e fruta; e o brunch de campeões (37€), com ostras, ceviche de robalo, rosbife e bola de Berlim banoffee. Existe também um menu infantil (15€), com sopa, prato de peixe ou carne, e gelado, como sobremesa.

O restaurante vai estar aberto de segunda a sexta-feira, entre as 12.00 e as 22.00. Aos fins-de-semana, o horário será das 09.30 às 13.00. O menu completo está disponível online.

